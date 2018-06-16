Судье пригрозили смертью за арест отрицателя холокоста

Фанаты британского видеоблогера Элисон Чаблоз (Alison Chabloz), обвиненной в антисемитских публичных высказываниях, пригрозили смертью судье Джону Зани (John Zani). Как сообщает Daily Mail, он приговорил женщину к 20-недельному тюремному заключению и запретил ей пользоваться соцсетями в течение одного года.

53-летняя Чаблоз предстала перед судом в мае за публикацию песен о жертвах холокоста. Свое творчество женщина размещала на личном канале на YouTube. Суд признал ее виновной в публикации оскорбительных и угрожающих материалов в интернете.

Выяснилось, что новые публикации женщины спровоцировали активность ее поклонников. Они начали угрожать судье смертью, а также оскорбительно отзываться о евреях в комментариях. Это повлекло за собой запрет в отношении Чаблоз пользоваться социальными сетями.

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Отмечается, что блогер хохотала, когда тексты ее сочинения были зачитаны в суде. В песнях, которые она записывала для своего канала, женщина предполагала, что события холокоста были выдуманными, а также иносказательно назвала их историю «пылью в глаза». Также Чаблоз назвала Аушвиц «тематическим парком», а фашистов — несправедливо обвиненными людьми.

Окружной судья Зани предположил, что блогер намеренно оскорбляла представителей еврейского народа. Прокурор Карен Робинсон (Karen Robinson) заявила, что песни представляют ненаучную критику исторических событий.

Сторонники Чаблоз склонны считать ее творчество сатирическим, ссылаясь на то, что некоторые евреи признают его забавным. На канал женщины подписано более полутора тысяч человек, свои музыкальные композиции она публикует более двух лет.

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