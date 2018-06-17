Во Флориде сняли взрыв двух 140-метровых градирен 680 килограммами динамита

Ned Frankly / YouTube

В американском штате Флорида с помощью 680 килограммов динамита взорвали две 140-метровые башни-градирни. Об этом сообщает новостной канал Spectrum News. Видео взрыва опубликовано на YouTube.

Телеканал отмечает, что 10-секундную операцию готовили 10 недель. Под снос пошли градирни угольной электростанции St. Johns River Power Park. На кадрах видно, как основания обеих башен практически одновременно взрываются, после чего градирни «складываются» внутрь и падают, поднимая огромное облако пыли.

Работы проводятся в рамках программы по полной ликвидации подобных предприятий, которая должна завершиться в 2020 году. Расходы на данные цели составят 14,5 миллиона долларов.

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