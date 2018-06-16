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Туалеты поднялись в воздух и улетели

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Видео: Gabriel Flores / Facebook

В американском городе Коммерс-Сити, штат Колорадо, сильный порыв ветра сдул уличные туалетные кабинки. Об этом сообщает UPI.

Неожиданно усилившийся ветер поднял в воздух легкие вещи и сорвал тент. Люди с трудом удерживались на ногах, некоторые предпочли лечь на землю или прикрывали детей от летящего мусора.

Ветер протащил туалетные кабинки по тротуару. Затем они ударились о стоящие автомобили и взмыли в воздух, на лету разбрызгивая содержимое. Перелетев лужайку по высокой дуге, кабинки упали поодаль.

Один из очевидцев снял происшествие на видео. В Facebook ролик собрал около трех миллионов просмотров, им поделились 24 тысячи раз.

В марте сообщалось, что в китайском городе Наньчан, провинция Цзянси, ветер унес установленную перед торговым центром копию Эйфелевой башни.

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