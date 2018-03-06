Ветер унес китайскую копию Эйфелевой башни

Видео: China.Recorder / Newsflare

В китайском городе Наньчан, провинция Цзянси, ветер унес установленную перед торговым центром копию Эйфелевой башни. Об этом сообщает UPI.

На видео, которое снял очевидец происшествия, сооружение едет по площади под напором ветра и тянет за собой ограду и кабель. Точная высота башни не называется, однако видно, что она возвышается над окрестными деревьями. Как отмечает издание, несмотря на размеры, конструкция не была прикреплена к земле.

Ветер, сила которого приближалась к ураганной, также сорвал часть кровли в международном аэропорту Наньчана, который располагается в 28 километрах от города.

В феврале сообщалось, что двух мойщиков окон из Китая чуть не сдуло во время урагана. Рабочим пришлось бороться за жизнь в раскачивающейся люльке на высоте в примерно десять этажей.

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