Китайские мойщики окон сразились с ураганом на высоте десяти этажей

Видео: YouTube

Двух мойщиков окон из Китая чуть не сдуло во время урагана. На видео инцидента обратило внимание The Mirror.

На ролике рабочие борются за жизнь в раскачивающейся люльке на высоте в примерно десять этажей. Порывы ветра раскачивают хлипкую конструкцию, и мойщикам окон приходится держаться за веревки, чтобы не упасть. В конце концов они хватаются за оранжевую трубу на здании, и она позволяет им выровнять платформу.

В октябре 2015 года мойщики окон в Сиднее выжили после падения с 12 этажа вместе с люлькой Один из рабочих упал на козырек перед входом в здание, другой повис на тросе в нескольких метрах над землей. Благодаря помощи прохожих и срочному приезду врачей их удалось спасти.

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