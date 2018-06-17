Посетителей выставки расстреляли в США

На выставке Art All Night в американском городе Трентон штата Нью-Джерси неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает газета Trentonian со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во время 24-часовой ежегодной выставки в воскресенье, 17 июня, около 3:00 по местному времени (10:00 по московскому). По данным полиции, один человек погиб, точное количество раненых пока не установлено. «Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной», — сказал лейтенант Даррен Заппли (Darren Zappley).

Один из посетителей выставки рассказал, что обычно в этом месте много шума и много музыки, но здесь этого не было. «Кто-то сказал нам, что все здание закрывают. Затем мы обернулись и увидели, как люди дерутся», — поделился он.

Причины инцидента и зачинщики стрельбы пока неизвестны, есть несколько подозреваемых. Выясняется, кто стал виновником гибели человека: подозреваемые или полицейский. Также сообщается, что полицейский, который находился в тот момент не при исполнении, начал стрелять в ответ.

12 июня в американском городе Орландо мужчина захватил в заложники четырех детей. Спустя сутки их обнаружили мертвыми. Жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник застрелился в туалете.

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