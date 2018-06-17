Трамп посоветовал журналистам The Washington Post устроить забастовку

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудникам редакции американской газеты The Washington Post не помешает устроить забастовку против владельца издания, богатейшего человека планеты по версии Bloomberg, Джеффа Безоса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Безос платит им недостаточно. Я думаю, что продолжительная забастовка будет отличной идеей. Сотрудники получат больше денег, и мы избавимся от фейковых новостей на длительный период времени», — написал Трамп.

31 марта Трамп упрекнул The Washington Post в поддержке интернет-магазина Amazon, которым также владеет Безос. По его мнению, газета использовалась как лоббист Amazon и поэтому она должна быть зарегистрирована должным образом, начать платить «по реальным расценкам» и выплачивать налоги. По словам Трампа, Почтовая служба США теряет в среднем 1,5 доллара за каждую посылку, доставленную для Amazon, и в целом эта сумма достигает миллиардов долларов. 29 марта Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов и вытеснении с рынка многих тысяч ретейлеров.

В 2017 году Трамп обвинял The Washington Post в публикации фейковых новостей о нем.

Джефф Безос — самый богатый человек планеты по версии Bloomberg, его состояние издание оценивается в 120 миллиардов долларов по данным на 16 апреля. Forbes дает оценку 112 миллиардов долларов.

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