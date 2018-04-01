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Трамп обвинил The Washington Post в поддержке Amazon

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп упрекнул The Washington Post в поддержке интернет-магазина Amazon. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Лживая The Washington Post используется в качестве лоббиста, поэтому должна зарегистрироваться... Эти махинации с почтовой службой должны прекратиться. Amazon должен начать платить по реальным расценкам и выплачивать налоги сейчас же!» — написал он.

По словам Трампа, Почтовая служба США теряет в среднем 1,5 доллара за каждую посылку, доставленную для Amazon. «В целом эта сумма достигает миллиардов долларов», — добавил он.

29 марта Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов. По словам президента, компания использует американскую почтовую систему в качестве своего курьера и вытесняет с рынка многие тысячи ретейлеров.

В июле 2017 года Дональд Трамп обвинил The Washington Post ​в публикации фейковых материалов о нем. По словам американского лидера, WP публикует множество лживых историй о нем и она ничуть не лучше, чем «проседающий в рейтингах» телеканал CNN.

Основатель Amazon Джеффри Безос приобрел газету The Washington Post в августе 2013 года за 250 миллионов долларов.

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