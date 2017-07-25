Трамп обвинил Washington Post во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил газету Washington Post в публикации лживой информации. Это следует из его сообщений в Twitter.

«Принадлежащая компании Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании огромной, опасной и затратной программы помощи сирийским повстанцам, сражающимся с [сирийским президентом Башаром] Асадом», — написал Трамп. По словам американского лидера, WP публикует множество лживых историй о нем и она ничуть не лучше, чем «проседающий в рейтингах» телеканал CNN.

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«Неужели лженовостная Washington Post — оружие в руках лоббистов в Конгрессе, используемая для того, чтобы не дать политикам обратить внимание на необлагаемую налогами компанию-монополиста Amazon?» — задался вопросом американский президент.

Корреспондент WP Адам Энту ответил политику в Twitter: «Не совсем понимаю критику Дональда Трампа. Наш материал был посвящен его решению прекратить поддержку воюющих с Асадом повстанцев».

19 июля газета Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось о прекращении программы поддержки Вашингтоном вооруженной сирийской оппозиции. В статье говорилось, что это решение — большая уступка России, которая считала программу угрозой своим интересам в регионе.