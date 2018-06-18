Лидера «Аль-Каиды» взяли в плен

Вооруженные силы Ливии взяли в плен одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Абу Сафьяна бен Каму. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на военные источники.

Экстремист был захвачен во время операции в городе Дерна. Отмечается, что у группы, которой он руководил, закончились боеприпасы, что позволило их атаковать.

59-летний бен Куму — один из самых авторитетных главарей «Аль-Каиды». Он уехал из Ливии в 1980-х годах, был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане. Его схватили военные США и поместили в тюрьму Гуантанамо, а в 2007 году экстрадировали обратно в Ливию, где он тоже пребывал в заключении.

В 2011 году террорист сбежал из тюрьмы и основал в Дерне экстремистскую группировку.

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