В Тунисе уничтожили главаря местной ветви «Аль-Каиды в исламском Магрибе»

Тунисская Национальная гвардия уничтожила главаря местной террористической организации, принесшей присягу «Аль-Каиде исламского Магриба» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

«В результате засады, организованной частями Национальной гвардии, были ликвидированы два террориста, изъято их оружие», — заявил пресс-секретарь Нацгвардии Халифа Шибани.

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Сообщается, что один из убитых — Мурад Шаеб, лидер исламистской группировки «Окба бин Нафа», действующей в горах на границе с Алжиром. Ранее ей руководил его брат Халед, но он был уничтожен силами безопасности два года назад. После этого часть боевиков принесла присягу верности запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГ).

«Аль-Каида исламского Магриба» (до 2006 года «Салафитская группа проповеди и сражения») — исламистская группировка, базирующаяся на территории Алжира и устраивающая теракты по всему региону.

