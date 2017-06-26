«Аль-Каида» освободила заложника из Швеции после шести лет плена

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) освободила шведского подданного Йохана Густафссона. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции в специально распространенном заявлении.

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«С большой радостью я могу заявить о выходе на свободу Йохана Густафссона», — приводит BBC News слова главы МИД королевства Маргот Вальстрем. В настоящее время мужчина направляется на родину. Когда и где его освободили, не сообщается.

Мужчина вместе с двумя гражданами ЮАР попал в плен к группировке «Аль-Каида исламского Магриба» в Мали в 2011 году. Один из южноафриканцев в 2015-м был случайно обнаружен французскими войсками во время рейда в деловом квартале на севере страны.

В Мали в 2012 году началась гражданская война. В ней приняли участие племенные ополчения туарегов, исламисты, отряды вооруженной оппозиции и подразделения правительственных войск. В 2013-м в страну были введены французские войска, которым удалось стабилизировать ситуацию и отбить у мятежников ранее захваченные ими ключевые города. Вылазки джихадистов продолжаются до сих пор.