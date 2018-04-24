В Германии нашли охранника бен Ладена среди мигрантов

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) нашла среди мигрантов бывшего охранника Усамы бен Ладена (бывший лидер террористической группировки «Аль-Каида», запрещена в России) и обнаружила, что он получает социальные пособия от государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

АдГ подала запрос в правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и выяснила, что семья уроженца Туниса и бывшего сотрудника личной охраны «террориста номер один» Сами А. (полное имя не уточняется) находится в статусе беженца и получает государственное пособие в размере 1167 евро.

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Мужчина считается в Германии исламистом, однако его не депортируют. В 2017 году немецкий суд постановил, что по возвращении на родину Сами А. могут грозить преследование и пытки, пишет издание.

Немецкие власти пытались депортировать его с 2006 года. Сам Сами А. уже много лет ведет борьбу за право оставаться на территории ФРГ, куда он прибыл в 1997 году в качестве студента. С 1999 по 2000 год он находился в Афганистане в лагере для террористов, где получил должность охранника бен Ладена. В настоящий момент в Германии он живет с женой и четырьмя детьми, которые имеют немецкое гражданство.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида» находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

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