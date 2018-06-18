Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом

Рекламная кампания американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, посвященная выходу кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, оказалась плагиатом. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada.

Поза, в которой сидели участницы фотосессии, была явно скопирована с одной из работ художницы Риты Минисси, «навеянной личной травмой и желанием воссоединиться с собственным телом». Серию фотографий, «исследующих личность», Минисси создала еще в 2015 году.

Diet Prada выложили коллаж из двух снимков с обличающей подписью в адрес Канье Уэста в воскресенье, 17 июня. Публикация собрала более 30 тысяч лайков.

Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) 16 Июн 2018 в 10:39 PDT

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В июне дизайнер Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Обувь прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги. Особенностью кампании стало и то, что практически всех женщин сфотографировали обнаженными, в то время как мужчины снимались в одежде.

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