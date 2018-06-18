Google решил поддержать торгового врага США

Google собирается инвестировать 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com, сообщает Associated Press. С его помощью американский IT-гигант хочет закрепиться на быстрорастущих азиатских рынках.

На первом этапе сервисы JD.com появятся на торговой платформе от Google, что позволит китайской компании получить доступ к потребителям за пределами своего региона. Google, в свою очередь, рассчитывает применить китайский опыт в электронной коммерции и логистике.

Также партнеры собираются разрабатывать совместные продукты в Юго-Восточной Азии, чтобы потеснить нынешних лидеров этого рынка — Alibaba и Amazon.

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В настоящее время сервисы Google, включая поисковик, электронную почту и видеохостинг YouTube, заблокированы на территории Китая.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на китайские товары объемом до 50 миллиардов долларов в год. Глава Белого дома объяснил эту меру участившимися случаями кражи интеллектуальной собственности и технологий и других «нечестных торговых действий» со стороны Китая.

В ответ Пекин в тот же день ввел ввозную пошлину в 25 процентов на 659 наименований американских товаров. Общий их объем также должен составить 50 миллиардов долларов в год.

Весной этого года США ввели протекционистские меры в отношении некоторых китайских товаров. В качестве причины власти называли большой торговый дефицит между двумя странами. В ответ Китай ввел аналогичные ограничения.

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