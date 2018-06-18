Мексиканский фанат отчитался перед мамой о похождениях в России

Мексиканский путешественник Джонатан Киньонес, который делает снимки с плакатом Mom I'm Fine («Мама, я в порядке») в разных частях света, приехал на чемпионат мира в Россию. Фотографию с мексиканцем, держащим в руках плакат на трибуне, опубликовала в Twitter Tribuna.com Беларусь.

«Футбол футболом, а мама должна быть спокойна», — написано в посте.

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Прежде чем стать путешественником, 27-летний Джонатан Киньонес работал моделью в Брюсселе. Однажды он устал от своей жизни, продал машину и отправился путешествовать по миру. Его мать была против, однако не стала удерживать сына, и теперь он присылает ей фотографии с плакатом с разных точек света, чтобы она была спокойна. О своих передвижениях Киньонес отчитывается маме на странице в Instagram.

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