Элитный детсад на Алтае уличили в насилии над детьми

Воспитательницу элитного детского сада в городе Барнаул (Алтайский край) поймали на жестоком обращении с детьми и ненадлежащем выполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом в среду, 20 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении одного из частных детских садов Барнаула сотрудница учреждения ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением», — рассказала Ольга Чеснокова, помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю.

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Все выяснилось после заявления матери одного из воспитанников детского сада. Она стала замечать, что сын боится заходить в темные помещения, и решила проверить по камерам видеонаблюдения, как ведет себя с детьми персонал дошкольного учреждения.

Как выяснилось, воспитательница регулярно шпыняла детей, вытаскивала из кровати тех, кто не хотел спать в тихий час, а во время занятий жестко наказывала непослушных. В частности, за плохое поведение женщина отправляла детей в темную комнату.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Его расследование продолжается, следователям предстоит выяснить, как давно сотрудники детского сада так вели себя с детьми, а также установить полный список потерпевших.

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