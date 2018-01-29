Серийного поджигателя детских садов отправили на лечение вместо тюрьмы

В Екатеринбурге мировой суд отправил на принудительное лечение 20-летнего учащегося техникума по имени Вячеслав, устроившего поджог в шести детских садах. Об этом в понедельник, 29 января, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Экспертиза установила, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. На этом основании суд и вынес свое решение.

Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, но внятно объяснить мотивы своих поступков он не смог. «Вечером, допустим, выпил — и мне сразу приходило в голову, что идти и вот это вот дело делать», — сказал Вячеслав следователям после задержания. Против него было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Вячеслава задержали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года, против него было возбуждено уголовное дело о вандализме. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий заметили подозрительного мужчину, который поджигал игрушки на прогулочной веранде детского сада. По описанию задержанный походил на человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Верхняя одежда подозреваемого оказалась идентичной описанию ориентировки — пуховик красного цвета. «Видимо, из соображений конспирации, поджигатель периодически выворачивал куртку наизнанку, надевая ее то черной, то красной стороной наружу», — отмечается в пресс-релизе.

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