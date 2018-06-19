Росстат приукрасил данные о темпах роста промышленности

Росстат изменил показатели промышленного производства в России за 2017-2018 годы, объявив об отсутствии стагнации в данной сфере.

Согласно первоначальным оценкам, рост промышленности в 2017 году составил один процент, однако, согласно обновленным показателям, он оказался равен 2,1 процента. Темпы роста в первом квартале 2018 года выросли с 1,9 до 2,8 процента, а в апреле — с 1,3 до 3,9 процента.

Росстат пояснил, что представил уточненную статистику на основе новых данных от респондентов. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше пессимисты, чем оптимисты и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — говорится в комментарии службы.

Завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов заявил «Ведомостям» (газета принадлежит семье Демьяна Кудрявцева — прим. «Ленты.ру»), что такое кардинальное уточнение статистики вызывает недоумение.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь сообщил, что обновленные данные приведут в конце года к серьезному пересмотру и роста ВВП. По его словам, в 2017 году показатель мог превысить даже два процента.

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