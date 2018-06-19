Киев передал ООН список «пленников Кремля»

Украина передала генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу список украинских граждан в российских тюрьмах, которых Киев считает политзаключенными. Об этом в своем Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Он отметил, что провел телефонный разговор с Валентином Карпюком — братом члена националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Николая Карпюка, который отбывает тюремное заключение в России.

«Карпюк — один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения», — написал Ельченко, указав, что «давление на Россию не прекратится».

В мае 2016 года суд в Чечне приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава к 22,5 и 20 годам заключения соответственно за участие в боевых действиях на территории республики в 1990-х годах. Их признали виновными в участии в банде, убийстве и покушении на убийство лиц, находящихся при исполнении служебного долга. Следствие установило их причастность к гибели как минимум 30 российских военных.

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