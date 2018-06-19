Известного угонщика Спортсмена поймали с другом Костылем

В Санкт-Петербурге задержали с поличным самого авторитетного угонщика — 44-летнего Игоря Ловыгина, известного как Спортсмен. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, вечером 18 июня он вместе с другом по кличке Костыль был замечен возле торгово-развлекательного комплекса «Континент» при попытке вскрыть новый Land Cruiser 200. Однако сделать это им не удалось по независящим от них техническим причинам.

Задерживать подозреваемых оперативники на месте не стали, так как Спортсмен ранее оказывал вооруженное сопротивление при поимке. После неудачной попытки угона мужчины сели в свой автомобиль Toyota Camry и уехали в автосалон Toyota в Парголово, где их и задержали.

Ловыгин находится в федеральном и международном розыске с заочным обвинением в убийстве и покушении на сотрудников милиции в 2002 году, которые пытались его задержать. Тогда он отстреливался от них из трех пистолетов.

В 2013 году Спортсмен уже попадал в руки правоохранителей. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из ОАЭ. В Дубае утонула его малолетняя дочь, и он вернулся на родину, чтобы встретить ее гроб.

Угонщика этапировали в Петербург, где возле входа в здание Следственного комитета на Мойке, он сумел сбежать. Трое оперативников вели Ловыгина без наручников, когда к ним подъехал автомобиль Toyota Highlander, открылась дверь, и он запрыгнул в салон.

У Ловыгина четыре судимости, которые связаны с автобизнесом. Он также известен как специалист по всем видам сигнализаций, в связи с чем его также называют Хайтек. По данным издания, его подозревают в причастности к серии скандальных угонов элитных иномарок в 2012 году прямо из салонов Петербурга. Тогда за раз угонщики уводили по пять автомобилей BMW Х5.

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