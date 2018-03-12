Пьяный угонщик разбил полицейские машины и назвался спасителем мира

В Клину полицейские задержали пьяного автоугонщика, разбившего несколько машин возле торгового центра. Об этом в понедельник, 12 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

Инцидент произошел накануне вечером. В дежурную часть клинской полиции обратился сотрудник службы безопасности магазина, который сообщил о неадекватном водителе на парковке. Увидев прибывших сотрудников правоохранительных органов, нарушитель попытался скрыться и протаранил служебную машину. Чтобы остановить водителя, игнорировавшего требования полицейских, тем пришлось применить табельное оружие.

«Никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, а один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе регионального управления.

После задержания выяснилось, что водитель рассекал по парковке на угнанной машине. Угонщиком оказался 35-летний житель Новгородской области. На допросе он пояснил, что ехал на попутке в Москву к своему отцу, но водитель машины неожиданно высадил его в Клину. Там голоса в голове приказали ему сесть за руль чужой машины ради «спасения мира от зла».

По данным телеканала НТВ, задержанному мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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