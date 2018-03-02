Умный BMW угнали за 90 секунд

Угонщикам понадобилось всего 90 секунд, чтобы вскрыть умный BMW седьмой серии в британском Рочдейле (графство Большой Манчестер). Видео с камеры наблюдения публикует Daily Mail.

Автомобиль был оснащен интеллектуальной системой доступа. Воры ночью с помощью специального устройства смогли перехватить сигнал смарт-ключа и отпереть машину. На кадрах видно, что один из преступников машет перед дверью рюкзаком, в котором, скорее всего, и находится аппарат.

Пропажу случайно обнаружили примерно через час. Как рассказал владелец авто Ураиб Асиф (Uraib Asif), обычно он не оставляет ключи рядом со входной дверью, однако перед угоном он вернулся поздно, поэтому просто положил их на тумбочку. Именно это и помогло ворам поймать сигнал.

Осенью 2017 года камера засняла в Великобритании воров в костюмах химзащиты, угнавших белый Mercedes за минуту. Они действовали похожим образом.

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