Европейцы испугались угнанной фуры с химикатами для бомб

По всей Европе подняты по тревоге полицейские из-за пропавшего грузовика, полного взрывчатого материала. Об этом сообщает во вторник, 23 января, Mirror.

Как стало известно, фуру угнали из Зедельгема в Бельгии еще 21 января. В ней находятся 33,5 тысячи литров химического вещества, которое может применяться при изготовлении бомб.

По некоторым данным, кабина угнанного автомобиля черного цвета, а его номерной знак 1-QEB-708. Детали угона грузовика не сообщаются. Издание отмечает, что воры с большой вероятностью сменили номерные знаки, чтобы покинуть страну, или же направились в некое укрытие, чтобы разгрузить фуру.

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Предупреждение направлено всем полицейским. Основной поиск идет на территории Испании, Франции и Бельгии, соседние с ними страны установили дополнительный контроль.

В то же время представители бельгийской полиции сообщили СМИ, что, «насколько им известно», химикат из фуры не может быть применен при изготовлении взрывчатки, передает The Sun. По информации репортера испанского Radio Nacional Лауры Алонсо, грузовик перевозил вещество под названием Radiacid. Ряд продуктов с таким названием производит химкомпания Oleon.

В последние годы в Европе и США неоднократно совершались теракты с использованием грузовиков и легковых автомобилей. 31 октября 2017-го находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а затем открыл стрельбу. В результате погибли восемь человек. Подобные нападения совершались в разное время в Лондоне, Барселоне, Берлине, Ницце.

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