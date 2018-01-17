Британская «банда смерти от Аллаха» планировала взорвать Биг-Бен

Британские исламисты, обвиненные в подготовке терактов в Лондоне, планировали взорвать Биг-Бен, аэропорт Хитроу, торговый центр Westfield и несколько остановок общественного транспорта. Об этом пишет The Independent.

На суде экстремист Умар Хак, арестованный вместе с тремя пособниками в прошлом году, рассказал о своих планах одновременно взорвать несколько туристических мест в британской столице. По словам террориста, его восхитила атака в Вестминстере в марте 2017-го, и он «загорелся идеей» создать свою «банду смерти от Аллаха».

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Суду также стало известно, что Хак пропагандировал исламистские идеи, когда работал в мусульманской школе в Лондоне. Он показывал ученикам видео казней и призывал присоединиться к боевикам. В классе дети также разыгрывали участие в террористических атаках по ролям.

В марте прошлого года британская полиция арестовала четырех джихадистов по обвинению в подготовке терактов в столице Соединенного Королевства. Незадолго до этого в Вестминстере произошло несколько атак: экстремист наехал на пешеходов на мосту и зарезал остановившего его полицейского, а возле здания британского парламента была открыта стрельба. В результате погибли семь человек.

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