«Крымский мост» начал торговать одеждой

Инфоцентр «Крымский мост» запустил официальный интернет-магазин сувенирных товаров.

В магазине продаются футболки, толстовки, каски, кружки, пляжные наборы «Мост в Крым» и другая продукция. На каждом сувенире изображены Крымский мост или кот по кличке Мостик, который был талисманом строителей и первым прошел по мосту.

Например, на кружке, получившей название «Инженерная», напечатаны настоящие чертежи моста. Ее цена — 670 рублей. Серая утепленная толстовка с капюшоном и эскизом Крымского моста на груди продается по цене 1,8 тысячи рублей, а пляжный набор, куда входят сумка, полотенце и сланцы, стоит три тысячи рублей.

По данным председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, все средства от реализации продукции пойдут на развитие Таманского музейного комплекса и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В мае бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции «Достояние России». На задней панели корпуса смартфона изображены очертания Керченского и Таманского полуостровов, берега которых соединены мостом.

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