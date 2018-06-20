Университет мотивировал студентов нацистской цитатой

Британский университет извинился за использование нацистской цитаты для мотивации студентов и персонала. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Сотрудники центра развития карьеры университета города Эксетер, графство Девоншир, выслали всем студентам и работникам учебного заведения электронное письмо с цитатой Эрвина Роммеля, немецкого генерала-фельдмаршала, известного как командующий войсками Оси в Североафриканской кампании. «Нельзя позволить упустить уникальные возможности ради пустяков», — говорилось в письме.

Представитель университета заявил, что сотрудник, который вставил высказывание в письмо, не знал, кто такой Роммель, а саму цитату взял из открытых источников, сочтя ее мотивирующей. «Это была ошибка, а не злой умысел, однако мы безоговорочно просим прощения у всех, кого это могло оскорбить, а также внесем изменения в нашу работу, чтобы убедиться, что такое не повторится впредь», — отмечается в официальном сообщении.

В январе сообщалось, что политика Удо Ландбауэра из ультраправой Австрийской партии свободы раскритиковали за песенник, прославляющий холокост и нацистов. Книгу опубликовало тайное братство, в котором он занимает должность зампредседателя. После скандала Ландбауэр отозвал свое членство в братстве и заявил, что песенник напечатали, когда ему было 11 лет.

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