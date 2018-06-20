Россия выдвинулась в состав Совета ООН по правам человека

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Постпредство при Всемирной Организации.

По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского, Россия продолжит свою работу в СПЧ и поэтому выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав совета.

Ранее сообщалось, что США выходят из Совета по правам человека ООН. Американский постпред Никки Хейли заявила, что страна готова вновь стать членом СПЧ ООН, если он будет реформирован.

В составе Совета по правам человека — 47 государств. Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Официально срок полномочий США в СПЧ истекает в 2019 году.

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