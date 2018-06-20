США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

США выходят из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Об этом сообщила постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли.

При этом она добавила, что американская сторона готова вновь стать членом СПЧ ООН, если он будет реформирован. «Даже учитывая тот факт, что мы прекращаем наше членство в СПЧ, мы будем стараться укрепить всю структуру участия ООН в решении проблем с правами человека. И мы будем уверенно призывать к реформированию СПЧ. Если он будет реформирован, мы будем счастливы вновь стать его членом», — заявила Хейли.

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Ранее сообщалось, что о выходе США из Совета ООН бъявят госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли.

В начале июня ООН призвала США перестать задерживать семьи нелегальных мигрантов на южной границе и разлучать их. К критике присоединились многие правозащитные международные организации, крупные компании и американские законодатели.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в незаконном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Оно потом может отправить их к американским родственникам в США или в приюты.

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