Стало известно о выходе США из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Как сообщает агентство Bloomberg, заявление ожидается во вторник, 19 июня.

По сведениям двух источников, об этом объявят госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в Госдепартаменте в 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 июня). Как отмечается, Вашингтон давно обвиняет СПЧ в предвзятом отношении к Израилю. В то же время в ООН уведомления о таком намерении не получали.

Агентство указывает, что решение о выходе из совета ожидаемо. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон еще в 2006 году, будучи постпредом при ООН, выступал против создания этого органа. В то же время Хейли в обращению к СПЧ заявляла о его «неустанной и патологической кампании» против Израиля и призывала исключить из состава страны, в которых ситуация с правами человека считается плохой.

Bloomberg также пишет, что 18 мая началась последняя на данный момент сессия совета. В ее начале Трампа раскритиковали за агрессивную миграционную политику, при которой детей беженцев разделяют с родителями. Отмечается, что 2 июля в плане СПЧ значится обсуждение ситуации в Израиле и Палестине.

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В начале июня ООН призвала США перестать задерживать семьи нелегальных мигрантов на южной границе и разлучать их. К критике присоединились многие правозащитные международные организации, крупные компании и американские законодатели.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в незаконном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Оно потом может отправить их к американским родственникам в США или в приюты.

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