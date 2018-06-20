Китай поругал США за нарушение прав человека

Решение США покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ) ставит на грань краха образ американцев как защитников прав человека. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает портал Yifeng.

По мнению Пекина, разлучение детей-мигрантов с родителями на границе с Мексикой показывает лицемерие Вашингтона в отношении проблемы прав человека. Именно поэтому США не имеют права критиковать другие страны за их несоблюдение.

«Китай разочарован выходом США из совета», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан. «Несмотря на это, мы продолжим сотрудничать и вносить вклад в работу правозащитников», — приводит его слова «Синьхуа».

США объявили о выходе из Совета по правам человека ООН 20 июня. При этом отмечалось, что страна готова вернуться в орган, если он будет реформирован.

По информации международной организации Human Rights Watch, Китай систематически нарушает права человека, отправляя в тюрьмы диссидентов и правозащитников и ущемляя права граждан на свободу слова и вероисповедания. В частности, организация сообщала о жесткой интернет-цензуре в стране, преследовании политических диссидентов и притеснении христиан и мусульман, нарушении прав женщин и детей, сексуальных меньшинств и беженцев из Северной Кореи.

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