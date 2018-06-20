В самолетах завелись попрошайки

Попрошайка собрал милостыню прямо в проходе самолета, следовавшего из Дохи в иранский город Шираз. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел перед взлетом на рейсе авиакомпании Qatar Airways. Мужчина внезапно встал со своего кресла и пошел по рядам с пластиковым пакетом просить денег у пассажиров. В результате кто-то даже протянул ему купюру. Несмотря на требования персонала, попрошайка отказывался занять свое место и продолжал стоять в проходе, собирая милостыню.

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Личность мужчины не идентифицировали, однако сообщается, что он гражданин Ирана.

Видео с побирающимся в самолете иранцем опубликовали в интернете, и оно возмутило многих пользователей. «Это шутка? Как ему удалось сесть на борт?» — удивлялись одни. «Кто вообще купил ему билет? И самое удивительное, что люди ведь протягивают деньги!» — восклицали другие.

В октябре 2017 года российскому туристу пришлось просить милостыню на улицах Индии из-за блокировки банковской карты.

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