Российский турист оказался на паперти в Индии из-за блокировки банковской карты

Российскому туристу пришлось в Индии просить милостыню. Как сообщает 11 октября The Hindu, гражданин по фамилии Евангелин (имя не уточняется) оказался без денег из-за блокировки банковской карты.

Путешественник прибыл в страну по действительному паспорту в воскресенье, 24 сентября. Во вторник, 10 октября, он отправился в город Кумаракоттам из Ченнаи и попытался снять наличные с банковской карты, однако карта оказалась заблокирована.

Материалы по теме Ловушка для туриста Как избежать встречи с аферистами в отпуске

Тогда он стал просить милостыню у входа в храм Шри Кумаракоттам, где его обнаружила полиция. Стражи порядка отвезли россиянина на железнодорожную станцию и после проверки документов дали ему денег на билет до Ченнаи. Что произошло с туристом после этого — неизвестно.

В начале 2017 года сообщалось, что пара молодых российских туристов осталась без денег во время поездки по КНР. Они застряли в городе Ибинь провинции Сычуань. Местный врач Ван Лисинь забронировал для них номер в отеле и помог им покинуть город.