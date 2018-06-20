Названную именем героя Гражданской войны школу переименовали в честь Обамы

В американском городе Ричмонд (столица штата Вирджиния) решили переименовать начальную школу, названную в честь героя Гражданской войны. Об этом пишет Richmond Times-Dispatch.

Учебное заведение носило имя генерал-майора армии Конфедеративных Штатов Америки Джеба Стюарта. Теперь она будет называться в честь 44-го президента США Барака Обамы. Такое решение совет школы принял большинством голосов 18 июня. Как отмечается, это было одно из трех названий, набравшее наибольшее число голосов учащихся.

В администрации решение обосновали тем, что 90 процентов посещающих школу — чернокожие, а Джеб Стюарт как конфедерат выступал за рабство. «Крайне значимо, что в столице Конфедерации у нас была школа, названная в честь боровшегося за поддержание рабства человека, а теперь появится школа в честь первого черного президента», — отметил управляющий школы.

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Ранее журнал Vanity fair сообщил, что Обама может вернуться в политику и вновь выступить за Демократическую партию на следующих президентских выборах в 2020 году. Отмечалось, что его политическую активность уже заметили в Конгрессе.

Конфедеративные Штаты Америки просуществовали с 1861 по 1865 год в южной части Северной Америки. Конфедерация образовалась в результате выхода южных рабовладельческих штатов из состава Соединенных Штатов Америки. Стороны были противниками во время Гражданской войны, длившейся эти четыре года. Ричмонд был столицей Конфедерации.

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