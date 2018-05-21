Обама нашел работу

Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель подписали соглашение с Netflix и намерены продюсировать телепроекты. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что супруги подписали многолетний контракт, согласно которому займутся производством фильмов и сериалов для потокового сервиса. Среди запланированных материалов — документальные фильмы и сериалы.

По данным CNBC, производством контента займется компания High Ground Productions. Бывший президент и его жена планируют сосредоточиться на вдохновляющих историях талантливых людей. По словам Обамы, будучи президентом, ему посчастливилось встретить много знаковых личностей, и он хочет рассказать об их свершениях остальному миру.

В марте этого года газета New York Times сообщала, что новый проект Обамы никак не связан с политическими разногласиями: он не собирается использовать ресурсы Netflix для обострения противостояния с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

В январе этого года источники издания Newsweek утверждали, что в 2018 году Обама может вернуться в политику. По данным прессы, он якобы планирует начать активную работу над возвращением популярности Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!