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Двухметровый россиянин устроил тройной набег на магазин

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В Гатчине (Ленинградская область) полиция разыскивает 25-летнего местного жителя по имени Ален, который за ночь трижды ограбил магазин «Магнит». Об этом в четверг, 21 июня, сообщается региональное издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудница магазина рассказала, что около 23:00 продавщица заметила, как покупатель спрятал под одеждой бутылку пива. Уже на выходе женщина догнала его и попыталась остановить. В результате непродолжительной толкотни похищенное пиво выпало, а мужчина сбежал.

Через пять минут он забежал вновь, но уже с ножом в руках. С воплем «Кто порвал на мне футболку?!» мужчина схватил бутылку коньяка и убежал. Минут через десять он опять вернулся, крича «Всех порежу!», взял с полки вторую бутылку и ушел.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Его зовут Ален, его рост составляет 190 сантиметров, был одет в спортивные штаны и футболку, которую порвали на нем во время первого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК («Разбой»).

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