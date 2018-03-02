Волна ограблений прокатилась по секс-шопам Петербурга

С начала года в Санкт-Петербурге ограбили шесть секс-шопов. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным регионального управления МВД, очередное нападение было совершено 1 марта.

«В полицию обратилась 29-летняя продавщица с заявлением о том, что двое злоумышленников вошли в магазин интим-товаров на Новочеркасском проспекте и похитили ноутбук, семь подарочных сертификатов и одну тысячу рублей. После этого они скрылись на темно-синем "Москвиче". Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре в Барнауле посетитель секс-шопа прогнал грабителя, использовав в драке попавшиеся под руку товары.

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