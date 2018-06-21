Парикмахеры обвинили буддистов в падении своих доходов

В Бурятии парикмахеры пожаловались на падение доходов из-за того, что клиенты следуют тибетскому гороскопу «Зурхай», который не позволяет делать стрижку в определенные дни, пишет «Московский комсомолец».

Подверженные предрассудкам жители республики отказываются от стрижки из-за астрологических рекомендаций, что не дает возможности парикмахерам зарабатывать, пожаловалась изданию директор филиала учебного центра «Миллениум» в Улан-Удэ Елена. «Бывают дни, когда клиенты не выстраиваются в очередь, как обычно, а идут по одному-два человека или не идут совсем. Сначала ломаешь голову, а потом смотришь в зурхай, и все становится понятно», — рассказала она.

Материалы по теме Есть только маг Как целители и экстрасенсы пытались прийти к власти в России

Ректор Буддийского университета Дымбрыл багша Дашибалданов пояснил, что прогнозы носят «предупредительный» характер: якобы в волосах находится энергия, которая «теряется», если их постричь в определенные дни.

«Парикмахеры просят не озвучивать их, остальные — рассказывать, чтобы заранее знать, как планировать свои дела. А поскольку последних больше, выбор очевиден. И цель здесь — не разорить мастеров, а помочь людям», — пояснил он. Ректор добавил, что поход в парикмахерскую в подходящую дату может «улучшить состояние».

В мае астролога из Приморья оштрафовали за сбывшееся предвыборное предсказание. Александр Ремпель прогнозировал победу Владимира Путина, нарушив запрет на публикацию исследований о возможных итогах голосования в день выборов и в течение пяти дней до него.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!