Прославленная на весь мир «говорящая» горилла умерла

В США в возрасте 46 лет скончалась знаменитая горилла по кличке Коко, известная своим умением изъясняться на языке жестов. Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации The Gorilla Foundation.

В исследовательском центре уточнили, что она умерла во сне.

«Она оказала на нас глубокое влияние. То, что мы узнали об эмоциональных и интеллектуальных способностях горилл благодаря ей, изменило мир», — говорится в пресс-релизе организации.

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Коко родилась 4 июля 1971 года и относилась к подвиду западная равнинная горилла. Ее обучение проводилось в рамках программы специалистов Стэнфордского университета. Она выучила тысячи жестов языка глухих амслена и понимала до двух тысяч английских слов.

Ее фото было опубликовано на обложке National Geographic, причем снимок горилла сделала самостоятельно, используя зеркало. Кроме того, она доказала, что способна ухаживать за домашними животными, проведя некоторое время с котенком. Когда питомец погиб, она сильно горевала.

В 2012 году Коко поразила ученых тем, что продемонстрировала умение играть на флейте. Коэффициент интеллекта гориллы ученые оценивали в 95, что соответствует среднестатистическому уровню человека.

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