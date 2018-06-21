Боксер и кикбоксер объединились в драке против 50-летнего прохожего

Maria Iluesa Dadulla / Facebook

Профессиональный боксер филиппинец Джей Солмиано вместе с напарником Себастьяном Йипом избили 50-летнего жителя Гонконга Рикки Лицо. Видео опубликовано пользователем Facebook.

Видеоролик, где лежащего на полу 50-летнего Лицо атакуют двое бойцов, собрало более миллиона просмотров. Пользователи опознали в них Солмиано и тайского боксера Йипа.

«Он боксер, превративший мое лицо в боксерскую грушу. Я просто хочу правосудия», — заявил пострадавший местному изданию HK Coconuts.

По словам Лицо, драка началась после того, как они с братом покинули ночной клуб. Двое попытались остановить мужчину, поднявшего руку на женщину. Им оказался Йип, друг Солмиано.

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