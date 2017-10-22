Норвежская женщина-боксер нокаутировала поцеловавшую ее соперницу

Норвежская женщина-боксер, абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус одержала победу над шведкой Микаелой Лорен. Видео было опубликовано на YouTube-канале Boxing Channel.

Видео: Boxing Channel / YouTube

Норвежка отправила 41-летнюю претендентку на настил ринга и победила нокаутом в шестом раунде. Эта победа стала для 36-летней чемпионки 32-й (9 — нокаутом) в 32 боях. Она сохранила мировые титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Во время дуэли взглядов за неделю до боя Лорен поцеловала Брекхус в губы.