Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе Эдриан Бронер устроил драку с прохожим в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Fox5.

Боксер, находясь в нетрезвом состоянии, раздавал автографы у стриптиз-клуба. Внезапно между Бронером и его поклонницей произошел конфликт. Спортсмен рассердился и толкнул женщину. Один из прохожих вступился за нее, но боксер отправил его в нокаут. Мужчина долгое время не мог прийти в себя. Какое наказание понесет Бронер, не уточняется.

Ранее 28-летнего боксера уже обвиняли в разбойном нападении на мужчину в одном из боулингов американского города Цинциннати. Бронер проиграл потерпевшему в общей сложности 14 тысяч долларов. После того, как победитель отказался продолжать игру, боксер покинул заведение и, дождавшись мужчину на улице, несколько раз ударил его кулаком в лицо. Затем он достал из автомобиля пистолет и, угрожая им, забрал у потерпевшего деньги.

Бронер провел 36 боев в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (24 нокаутом) при 3 поражениях. В последнем поединке, состоявшемся 29 июля этого года, американец Бронер проиграл нокаутом соотечественнику Майки Гарсии.