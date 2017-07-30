Гарсия победил Бронера в первом полусреднем весе

Американский боксер, чемпион мира в легкой весовой категории Майки Гарсия победил соотечественника Эдриена Бронера, бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 30 июля, в Бруклине и завершился победой Гарсии единогласным решением судей (117:111 и 116:112 дважды). Поединок проходил в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов) и был нетитульным. Для бывшего легковеса Гарсии прошедший бой был дебютным в этом весовом дивизионе.

29-летний Гарсия одержал 37 побед в 37 боях (30 нокаутом). 28-летний Бронер потерпел третье поражение при 33 победах (24 нокаутом).