Фьюри снова объявил о завершении спортивной карьеры

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своем Instagram.

«Мне посчастливилось добиться наивысших достижений в боксе. Это было эпическое путешествие. Благодарю всех фанатов, которые поддерживали и верили в меня на этом пути. Надеюсь, вы насладились им так же, как я. Конец», — написал Фьюри.

Аналогичное объявление спортсмен делал в октябре 2016 года, после чего заявил, что его высказывание было шуткой.

Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил украинца Владимира Кличко судейским решением и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Спустя несколько месяцев британец отказался от поясов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.