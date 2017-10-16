Женщина-боксер поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов

Шведская девушка-боксер Микаэла Лаурен поцеловала соперницу Сесилию Брекхус (Норвегия) на дуэли взглядов перед боем. Видео было опубликовано на YouTube-канале Boxing Channel.

41-летняя претендентка из Швеции поцеловала 36-летнюю чемпионку в губы, на что та ответила пощечиной и смехом.

Бой за мировые титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полусреднем весе пройдет 21 октября в норвежском Стокке. Всеми ими владеет Брекхус.