Отбывающий условный срок бывший чемпион мира по боксу укусил подругу в лицо

Бывший чемпион мира по боксу Джермейн Тейлор арестован по подозрению в нападении на подругу. Об этом сообщает ESPN.

По ее словам, 38-летний Тейлор, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал, когда она пыталась уйти из его дома. Спортсмен укусил девушку в лицо и за руку, разбил ее телефон и угрожал убийством. Прибывшие на вызов полицейские задержали боксера. Позднее его отпустили из участка, обвинения ему не были предъявлены.

В данный момент спортсмен отбывает шестилетний условный срок. За 2015 год ему были предъявлены обвинения по 9 пунктам. Среди них — вооруженное нападение на двоюродного брата. Тейлор выстелил в него, мужчина получил серьезное ранение, но выжил.

Последний раз Тейлор выходил на ринг в 2014 году. Он победил австралийца Сэма Солимана в бою за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), но позднее был лишен титула из-да проблем с законом. В период с июля 2005-го по сентябрь 2007-го Тейлор владел поясами чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. Всего в карьере он провел 38 боев, в которых одержал 33 победы (20 нокаутом), потерпел 4 поражения, еще один поединок завершился вничью.

