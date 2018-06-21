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Симуляцию доброжелательности признали опасной

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Исследование, проведенное американским социологом Арли Рассел Хохшильд (Arlie Russell Hochschild), доказало вред, который наносят профессии, требующие эмоционального труда и связанные с сокрытием истинных чувств. Об этом сообщает BBC News.

Подавление эмоций ведет к стрессу, выгоранию и беспокойству, выяснило исследование. Хохшильд утверждает, что эмоциональный труд — это работа по созданию определенного эмоционального образа лица и языка тела на рабочем месте. Генерация эмоций может выражаться по-разному: сотрудники как скрывают негативные переживания, так и симулируют доброжелательность, исполняя профессиональные обязанности. Эксперты говорят, что эмоциональный труд — это особенность почти всех профессий, связанных со взаимодействием с людьми.

Чаще всех на выгорание из-за переизбытка эмоциональной работы жалуются бортпроводники. Они вынуждены не выражать отрицательных эмоций и всегда сохранять доброжелательность и расположенность к пассажирам.

В марте была найдена польза пристрастия к саморефлексии. Анализ прошлых неудач может помочь повысить производительность при решении новой задачи, и их критическое описание приводит к снижению уровня «стрессового» гормона кортизола, выяснили ученые.

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