Найдена большая польза саморефлексии

Анализ прошлых неудач может помочь повысить производительность при решении новой задачи. К такому выводу пришли ученые из американского Ратгерского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Людям, когда они сталкиваются с провалами в работе или нерешенными задачами, часто советуют оставаться в хорошем настроении. Однако многочисленные исследования показали, что пристальное внимание человека к своим негативным эмоциям и чувствам, к примеру, посредством медитации или ведения дневника, может привести к положительному результату.

Выяснилось, что критическое описание прошлых неудач приводит к снижению уровня «стрессового» гормона кортизола.

Ученые отобрали две группы добровольцев. Члены одной писали подробно о своих неудачах, вторая группа — о посторонних вещах. После измерения концентрации кортизола в слюне добровольцев выяснилось, что у писавших о проблемах уровень гормона был ниже.

Исследователи также обнаружили, что добровольцы, которые писали о прошлой неудаче, делали более тщательный анализ по новой задаче и в целом выполняли ее лучше, чем те, кто не анализировал недавний неуспех.

В начале марта ученые обнаружили, что уровень «стрессового» гормона кортизола возрастает, когда люди слишком внимательно реагируют на оповещения в смартфоне.

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