Ученые нашли связь между смартфонами и разрушением психики

Ученые выяснили, что смартфон может вызвать проблемы с психикой у своего владельца. Об этом пишет Business Insider.

Издание утверждает, что постоянные звонки и оповещения подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию «бей или беги». Это привело к тому, что 89 процентов американских студентов жалуются на «фантомные» виброзвонки — когда мозг реагирует на телефон, даже если тот отключен. Еще 86 процентов американцев утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети.

Эндокринолог Роберт Люстиг рассказал порталу, что телефонные уведомления «тренируют» мозг находиться в почти постоянном состоянии стресса и страха. Это приводит к тому, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за когнитивные функции высшего порядка (саморефлексия, воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание), перестает функционировать в полном объеме. «Вы заканчиваете глупыми вещами, которые могут привести к беде», — утверждает Люстиг.

По утверждению ученых, 97.5 процента людей не способны к настоящей многозадачности. Если человек чем-либо занят, ему приходится прерываться, чтобы ответить на телефонный звонок, и в случае замешательства повышается уровень гормона стресса кортизола, для нейтрализации которого мозгу требуется гормон радости дофамин. Другими словами, накапливаемый стресс при попытке сделать много вещей сразу приводит к болезненным состояниям.

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