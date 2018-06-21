Воробьев оценил благоустроенность Подмосковья

В каждом подмосковном городе есть несколько благоустроенных мест, где могут с комфортом отдыхать местные жители, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 21 июня.

«Если в начале нашего пути мы насчитывали благоустроенных парков, может быть, порядка 10-20, то сегодня в каждом городе мы имеем минимум два-три места, сквера, парка, где можно отдыхать», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе ежегодно благоустраивают 10 процентов дворовых территорий.

В середине июня министр экологии и природопользования региона Александр Коган сообщил о планах благоустроить 20 родников.

К настоящему моменту в Подмосковье отремонтировали 44 тысячи подъездов, провели капитальный ремонт в 9,5 тысячах многоквартирных домов, благоустроили более 4,8 тысячи дворов. Всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов, а также благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов и 180 игровых площадок, отмечается в сообщении.

